Konyasporlu Adis Jahovic İçin Kurban Kestiler, İlk Maçta 2 Gol Attı

Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Aykut Kocaman'ın öğrencileri, gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi 3-2 kazandı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri Jahovic (2) ve Fofana kaydederken, Kasımpaşa'nın golleri Diagne'den geldi.

JAHOVİC İÇİN KURBAN KESİLMİŞTİ

Konyaspor'da Adis Jahovic, gösterdiği performansla maçı kazandıran isim oldu. Bilindiği üzere hafta içinde Adis Jahovic'in şanssızlığını kırması için kurban kesilmişti. Kurban kesildikten sonra Makedon oyuncu 2 golle takımına katkı sağladı.