15 Aralık 2018, 18:23
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Konyasporlu Adis Jahovic İçin Kurban Kestiler, İlk Maçta 2 Gol Attı

Atiker Konyaspor'da haftalardır suskun olan Adis Jahovic için hafta içinde kurban kesilmişti. Mekedon oyuncu, kurban kesildikten sonra çıktığı ilk maçta 2 gol attı.

Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Aykut Kocaman'ın öğrencileri, gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi 3-2 kazandı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri Jahovic (2) ve Fofana kaydederken, Kasımpaşa'nın golleri Diagne'den geldi.

JAHOVİC İÇİN KURBAN KESİLMİŞTİ

Konyaspor'da Adis Jahovic, gösterdiği performansla maçı kazandıran isim oldu. Bilindiği üzere hafta içinde Adis Jahovic'in şanssızlığını kırması için kurban kesilmişti. Kurban kesildikten sonra Makedon oyuncu 2 golle takımına katkı sağladı.

Aykut Kocaman,Kasımpaşa,Konyaspor
15 Aralık 2018 Cumartesi 18:23



YORUMLAR (5)
GALATASARAYLILAR PENDİK: Galatasaray kulübü fener maçına çıkarken koyun sürüsü mü kesmesi gerekiyor TABİ KALECİDE yemeyin diye danamı kesecek iyi fikir
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CİMBOMLULAR: Şimdi kaleciler maça çıkmadan önce devemi kesmesi lazım gol yemeyim diyi
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CİMBOMLUDAYI: eren derdi yoka deve kessekte kazma atamaz
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ALI KOCAMAN: matcdaydim muthisdi helal olsun konyasporumuza
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FENERBAHCE SEVDALISI: BIZIM FORVETLER ICIN DE BIR SEY YAPMAK LAZIM. . .
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