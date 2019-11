- Adis Jahovic: " Malatyaspor 'un performansı benden daha önemlidir"Fabıen Farnolle: "Geçen seneden daha iyi bir şekilde tamamlamaya çalışacağız"MALATYA - Yeni Malatyaspor'un bu sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken futbolcusu Adis Jahovic, bu sezonki performansıyla ilgili olarak, "Benim performansımdan öte Malatyaspor'un performansı önemlidir. Burada konuşmamız gereken önemli şey Malatyaspor'un performansıdır, maç kazanmasıdır" dedi. Yeni Malatyaspor'un golcü futbolcusu Adis Jahovic ve başarılı file bekçisi Fabien Farnolle performansları ve takımın son durumuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundular. Beraberlikle ayrıldıkları son 2 deplasman maçından galibiyetleri kaçırdıklarını kaydeden Jahovic, "Son 5 haftalık yükselen bir performansımız var. Mağlubiyetimiz yok. Özellikle de son 2 maçı deplasmanda oynadık, bu deplasmanlarda 3 puan ile dönebilirdik. Kasımpaşa'da 10 kişi kaldıktan sonra yediğimiz bir gol var son dakikalarda. Ardından Göztepe'de direkten dönen top var. O maçları galibiyet ile bitirebilirdik. Ama şu an sadece önümüze bakacağız. Önümüzde bir Fenerbahçe maçı var, bu maça iyi hazırlanıyoruz. Sadece Fenerbahçe maçını düşünüyoruz" dedi.Jahovic: "Benim performansımdan öte Malatyaspor'un performansı önemlidir"Makedon futbolcu kendi performansıyla ilgili sorulan bir soruya şöyle cevap verdi: "Benim performansımdan öte Malatyaspor'un performansı önemlidir. Bazı futbolcular düşüş yaşayacaktır ama ben düşüş olduğunu düşünmüyorum. Çünkü baktığınız zaman geçen Göztepe maçını boş geçtim, en son Kasımpaşa'da attım. Burada konuşmamız gereken önemli şey Malatyaspor'un performansıdır, maç kazanmasıdır.""Fenerbahçe çok iyi bir takım"Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu kaydeden Jahovic, "Taktiksel olarak da sahada iyi duruyorlar. Zaten dört büyüklerin bu durumda olmalarının nedeni de bu. Ama biz yine aynı sistemi aynı mantaliteyi sahaya süreceğiz. Bu maçı kazanarak üst sıraları zorlayacağız ve hep böyle devam edecek" şeklinde konuştu.Farnolle: "Bu seneyi geçen seneden daha iyi bir şekilde tamamlamaya çalışacağız"Takımın başarılı file bekçisi Fabien Farnolle ise bu sezonu geçen sezondan daha iyi bir yerde tamamlamak istediklerini söyleyerek, "Çünkü Avrupa'nın tadını aldığınız zaman hep gitmek istiyorsunuz. En kötü Avrupa'ya direkt gitmek için biletimizi almayı düşünüyorum" dedi."Malatya'da kendimi çok iyi hissediyorum"Başarılı kaleci yüksek performansıyla ilgili de konuşarak şunları söyledi: "Öncelikle Malatya'da kendimi çok iyi hissediyorum. Bu da nedenlerinden biri. Çünkü o zaman bu takım bu şehir için her zaman elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Aynı zamanda bunun için çok çalışıyorum. Sadece aşkla sevgiyle olabilecek bir şey değil. Bu hep böyle devam eder ve hep yukarıya doğru performansımı arttırırım. Tabi ki evimizde taraftarlarımızın desteği ile daha iyi oynuyoruz. Takımda çok iyi bir arkadaşlık var. Bunun da sahaya yansıyan büyük bir etkisi var. Elimizden gelenin en iyisini yapıp sahadan 3 puanla ayrılmayı düşüyoruz."