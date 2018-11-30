Adıyaman 112 Acil Servis 48 Bin Hastaya Müdahale Etti

30 Kasım 2018 Cuma 14:08



30 Kasım 2018 Cuma 14:08

Adıyaman 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi (KKM), mevcut ekipmanı ve personeliyle, kentin en ücra noktalarına kısa sürede ulaşarak kesintisiz sağlık hizmeti veriyor.Adıyaman 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Fatma Tuğba Adıgüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece gündüz demeden ekibiyle birlikte kentte sağlık hizmeti vermeye yönelik çalıştıklarını söyledi.Bu yılın sonuna kadar yaklaşık 50 bin vakaya müdahale etme hedefine ulaşacaklarını ifade eden Adıgüzel, "Bu yıl 11 ayda aldığımız 480 bin çağrıdan 48 bin vakaya müdahale ettik. Ekiplerimiz, kent merkezindeki bir vakaya 10 dakika içerisinde ulaşıyor. Kırsalda ise bir vakaya ortalama 30 dakikada ulaşım sağlanıyor. Bu oranlarımız Türkiye şartlarının biraz üzerindedir." dedi."Yaşama yol ver" kampanyasına değinen Adıgüzel, Adıyaman'da hastaları taşıyan ambulanslara yol verilmesi konusunda biraz sıkıntı yaşadıklarını, sürücülerin bu konuya dikkat etmesi gerektiğini belirtti.Komuta merkezine gereksiz çağrıların geldiğine işaret eden Adıgüzel, şöyle konuştu:"Gereksiz çağrı yapan vatandaşlarımız çok fazla. Komuta merkezinde çalışan arkadaşlarımızı gereksiz yere telefonla arayıp rahatsız ediyorlar. Acil Komuta Kontrol Merkezi, Adıyaman için çok önemlidir. Halkımızdan ricam, komuta merkezini arayıp meşgul etmesinler.""30 vatandaşımızın nakil işlemlerini gerçekleştirdikHava ambulansı ile 30 vakaya müdahale ettiklerini dile getiren Adıgüzel, konuşmasını şöyle tamamladı:"Acil ve ulaşımı zor olan bölgeler ile rakımı yüksek olan ilçelerimiz var. Kar paletli ambulanslarımızı kış şartlarına hazırlayıp bu gibi yerlere gönderdik. Önemli hasta durumlarında paletli ambulanslarımıza ulaşıp gerekli müdahalelerde bulunup hastaneye nakil işlemlerini yapıyoruz. Yılın 11 aylık döneminde yaklaşık 30 vatandaşımızın başka illere naklini gerçekleştirdik."