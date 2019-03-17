Adıyaman 1954 Spor: 1 - Yeni Orduspor: 3

TFF
3. Lig 2. Grup'ta mücadele veren Adıyaman
1954 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Yeni Orduspor
'a 3-1 mağlup oldu. Adıyaman Atatürk
Stadında oynanan TFF 3. Lig 2. Gruptaki maçta Adıyaman
1954 Spor rakibi Yeni Orduspor
'u evinde ağırladı.
Maçın 3. Dakikasında ev sahibi takım oyuncusu Bahtiyar Dolma'nın attığı gol ile Adıyaman 1954 Spor 1-0 öne geçti. İlk yarının bu skorla tamamlandığı karşılaşmanın ikinci yarısında başlama vuruşunu rakip takım yaptı.
İkinci yarıda ise Yeni Ordu
Spor'un ilk golünü 63. Dakikada Hasan Kaya
attı. Hasan Kaya
70 ve 76. Dakikalarda da Adıyaman 1954 Spor'un ağlarını topla buluşturdu. Yeni Orduspor
deplasmanda ev sahibi takımdan 3 puan almayı bildi
Oynanan maçı, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Vali Yardımcısı Adem Kaya, Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç
ve çok sayıda taraftar izledi. - ADIYAMAN
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Kaynak: İHA