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Adıyaman 1954 Spor: 4- Gaziantep Ankas Spor: 1

TFF BAL Ligi 2. Grupta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Gaziantep Ankas Spor'u, 4-1 mağlup etti.

08.12.2019 17:19 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:24Adıyaman 1954 Spor: 4- Gaziantep Ankas Spor: 1
TFF BAL Ligi 2. Grupta mücadele veren 1954 , kendi sahasında karşılaştığı Ankas Spor'u, 4-1 mağlup etti.

Adıyaman Atatürk Stadında oynanan TFF BAL Ligi 2. Gruptaki maçta Adıyaman 1954 Spor rakibi Gaziantep Ankas Spor'u evinde ağırladı.

Maçın 25. Dakikasında ev sahibi takım oyuncusu Halil Akhan'ın attığı gol ile Adıyaman 1954 Spor 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısında başka gol gelmeyince maç 1-0 tamamlandı.

Çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında ise Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Tugay Komşu'nun 51. Dakikada attığı gol ile Adıyaman 1954 Spor 2-0 üstünlüğünü devam ettirdi. Maçın 56. Dakikasında Emre Aydoğan'ın attığı gol ile maç 3-0 oldu. Maçın 72. Dakikasında Halil Akhan'ın attığı gol ile maç 4-0 oldu. 2 Dakika uzatmalara gidilen maçın son saniyelerinde Gaziantep Ankas Spor oyuncusu Mustafa Avcı'nın attığı gol ile maç 4-1 bitti.

Maçı, Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve çok sayıda taraftar izledi. - ADIYAMAN

Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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