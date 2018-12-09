09 Aralık 2018, 15:32
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Adıyaman 1954 Spor-Kemerspor 2003: 3-0

Adıyaman 1954 Spor-Kemerspor 2003: 3-0

STAT: AtatürkHAKEMLER: Ufuk Tonbul, Metin Yalçın, Volkan Kaan Topal ADIYAMAN 1954 SPOR: Abdullah - Mehmet Ali, Eşref, Semih, Muhammed, Ahmet (Dk.73 Hamza), Emre(Dk.83 Muhammet), Önder, Hakan, İlhan, Gökhan (Dk.58 Baran)KEMERSPOR 2003: İlyas Mahsuni - Hasan, Devrim, Mustafa (Dk.



STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ufuk Tonbul, Metin Yalçın, Volkan Kaan Topal   

ADIYAMAN 1954 SPOR: Abdullah - Mehmet Ali, Eşref, Semih, Muhammed, Ahmet (Dk.73 Hamza), Emre(Dk.83 Muhammet), Önder, Hakan, İlhan, Gökhan (Dk.58 Baran)

KEMERSPOR 2003: İlyas Mahsuni - Hasan, Devrim, Mustafa (Dk.81 Mert), Yunus, Doğukan (Dk. 69 Umut), Olcay, Mehmet (Dk.18 Muhammed), Serkan, Nuri, Oğulcan

SARI KARTLAR: Yunus, Semih (Kemerspor 2003)

GOLLER: Dk. 35 Eşref, Dk. 59 Furkan, Dk. 65 Baran (Adıyaman 1954 Spor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Adıyaman 1954 Spor sahasında Kemerspor 2003'ü 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 35'inci dakikada Eşref, 59'uncu dakikada Furkan ve 65'inci dakikalarda Baran kaydetti.

- Adıyaman Metin Yalçın,Mustafa Kemal Atatürk,Abdullah Mehmet,Adıyaman
09 Aralık 2018 Pazar 15:32



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