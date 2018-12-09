Adıyaman 1954 Spor-Kemerspor 2003: 3-0

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Ufuk Tonbul, Metin Yalçın
, Volkan Kaan
Topal
ADIYAMAN 1954 SPOR: Abdullah - Mehmet Ali, Eşref, Semih, Muhammed, Ahmet (Dk.73 Hamza), Emre(Dk.83 Muhammet), Önder, Hakan, İlhan, Gökhan (Dk.58 Baran)
KEMERSPOR 2003: İlyas Mahsuni - Hasan, Devrim, Mustafa (Dk.81 Mert), Yunus, Doğukan (Dk. 69 Umut), Olcay, Mehmet (Dk.18 Muhammed), Serkan
, Nuri, Oğulcan
SARI KARTLAR: Yunus, Semih (Kemerspor 2003)
GOLLER: Dk. 35 Eşref, Dk. 59 Furkan, Dk. 65 Baran (Adıyaman
1954 Spor) TFF
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Adıyaman 1954 Spor sahasında Kemerspor 2003'ü 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 35'inci dakikada Eşref, 59'uncu dakikada Furkan ve 65'inci dakikalarda Baran kaydetti.
- Adıyaman
Metin Yalçın,Mustafa Kemal Atatürk,Abdullah Mehmet,Adıyaman
09 Aralık 2018 Pazar 15:32