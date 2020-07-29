SPOR Adıyaman 1954 Spor'un 3'üncü Lig'e yükselmesi coşkuyla kutlandı

Mahir ALAN ADIYAMAN (DHA) - Bölgesel Amatör Lig'de lider ile arasında en fazla 3 puan bulunan takımların TFF 3'üncü Lig'e yükselmesine karar verilmesinin ardından Adıyaman 1954 Spor taraftarları kutlama yaptı.

Federasyonun verdiği kararın ardından Adıyaman 1954 Spor, 3'üncü Lig'e yükseldi. TFF'nin kararının ardından Adıyaman 1954 Spor taraftarları Demokrasi Parkı önüne gelerek burada meşale yaktı. Taraftarlar daha sonra davul ve zurna eşliğinde halay çekerek sevinç gösterisinde bulundu.