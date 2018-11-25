Adıyaman 1954 Spor - Van Büyükşehir Belediyespor: 0-0

TFF
3. Lig 2. Grupta mücadele eden Adıyaman
1954 Spor rakibi Van Büyükşehir Belediyespor
ile kendi sahasında 0-0 berabere kaldı.
Adıyaman Atatürk
Stadında oynanan maçta ev sahibi ekip Adıyaman 1954 Spor, rakibi Van Büyükşehir Belediyespor ile yenişemedi. Karşılıklı bir çok gol pozisyonu yaşayan her iki takımın futbolcuları da bu pozisyonları gole çeviremedi. Maçın ilk 45 dakikasında Van Büyükşehir Belediyespor baskın bir futbol ortaya koyarken, ikinci 45 dakika ise ev sahibi ekip maça hakim taraf oldu.
Doksan dakika boyunca kıyasıya mücadele eden her iki takımın futbolcuları maçın bitiş düdüğüyle birlikte birbirlerine sarılarak sahada ayrıldı. Ligin orta sıralarında her alan her iki takımda 1'er puan ile haftayı kapattı.
STAD: Adıyaman Atatürk
HAKEMLER: Tarık Güldal xx, Hakan Akkaynak xx, Ferhat Dalgıç xx
ADIYAMAN 1954 SPOR: Abdullah Naim xxx, Mehmet Ali Yakışık
xx, Hakan Doğru
xx, İsmail bulut x (Dk. 39 İlhan Aslanoğlu xx), Önder Akdağ
xx, Eşref Koçak
xx (Dk. 67 Hamza İpekçi x), Ahmet Tuna
Akıl xx, Semih Oğuz xx, Muhammed Emel xxx, Baran Basut xx (Dk. 82 Bahtiyar Dolma x), Emre Adiloğlu xx
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Salih Şenbaş xx, Bilal Özhan xx (Dk. 74 Şerif Doğan x), Soner Birinci xx, Emre Toptan xx, Mutlu İlengöz (Dk. 80 Cemal Doğu x), Serdar Cansu xx, Burçak Özkanca xx, Oktay Aydın
xxx (Dk. 89 Barış Sağır ?), Umut Koray Öz xx, Yakup Demir
xx, Çağrı Tekin
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SARI KARTLAR: Muhammed Emer (Adıyaman 1954 Spor), Çağrı Tekin (Van Büyükşehir Belediyespor) - ADIYAMAN
Türkiye Futbol Federasyonu,Büyükşehir Belediyespor,Van,Adıyaman
25 Kasım 2018 Pazar 16:14