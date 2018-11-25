25 Kasım 2018, 16:14
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Adıyaman 1954 Spor - Van Büyükşehir Belediyespor: 0-0

Adıyaman 1954 Spor - Van Büyükşehir Belediyespor: 0-0

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor rakibi Van Büyükşehir Belediyespor ile kendi sahasında 0-0 berabere kaldı.

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor rakibi Van Büyükşehir Belediyespor ile kendi sahasında 0-0 berabere kaldı.

Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçta ev sahibi ekip Adıyaman 1954 Spor, rakibi Van Büyükşehir Belediyespor ile yenişemedi. Karşılıklı bir çok gol pozisyonu yaşayan her iki takımın futbolcuları da bu pozisyonları gole çeviremedi. Maçın ilk 45 dakikasında Van Büyükşehir Belediyespor baskın bir futbol ortaya koyarken, ikinci 45 dakika ise ev sahibi ekip maça hakim taraf oldu.

Doksan dakika boyunca kıyasıya mücadele eden her iki takımın futbolcuları maçın bitiş düdüğüyle birlikte birbirlerine sarılarak sahada ayrıldı. Ligin orta sıralarında her alan her iki takımda 1'er puan ile haftayı kapattı.

STAD: Adıyaman Atatürk

HAKEMLER: Tarık Güldal xx, Hakan Akkaynak xx, Ferhat Dalgıç xx

ADIYAMAN 1954 SPOR: Abdullah Naim xxx, Mehmet Ali Yakışık xx, Hakan Doğru xx, İsmail bulut x (Dk. 39 İlhan Aslanoğlu xx), Önder Akdağ xx, Eşref Koçak xx (Dk. 67 Hamza İpekçi x), Ahmet Tuna Akıl xx, Semih Oğuz xx, Muhammed Emel xxx, Baran Basut xx (Dk. 82 Bahtiyar Dolma x), Emre Adiloğlu xx

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Salih Şenbaş xx, Bilal Özhan xx (Dk. 74 Şerif Doğan x), Soner Birinci xx, Emre Toptan xx, Mutlu İlengöz (Dk. 80 Cemal Doğu x), Serdar Cansu xx, Burçak Özkanca xx, Oktay Aydın xxx (Dk. 89 Barış Sağır ?), Umut Koray Öz xx, Yakup Demir xx, Çağrı Tekin xx

SARI KARTLAR: Muhammed Emer (Adıyaman 1954 Spor), Çağrı Tekin (Van Büyükşehir Belediyespor) - ADIYAMAN Türkiye Futbol Federasyonu,Büyükşehir Belediyespor,Van,Adıyaman
25 Kasım 2018 Pazar 16:14



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