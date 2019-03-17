17 Mart 2019, 17:12
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Adıyaman 1954 Spor - Yeni Orduspor: 1-3

Adıyaman 1954 Spor - Yeni Orduspor: 1-3

STAT: AtatürkHAKEMLER: Mehmet Güngör, Mert Baykal,Enes BiroğluADIYAMAN 1954 SPOR: Abdullah- Mehmet Ali, Hakan, İsmail, Eşref, Emre, Bahtiyar(Dk.



STAT: Atatürk

HAKEMLER: Mehmet Güngör, Mert Baykal,Enes Biroğlu

ADIYAMAN 1954 SPOR: Abdullah- Mehmet Ali, Hakan, İsmail, Eşref, Emre, Bahtiyar(Dk.3), Semih, Osman, Ahmet, Baran

YENIORDUSPOR: Yavuz- Ramazan, Çağrı, Mithat, Fatih, Kerim, Mustafa, Fatih, Osman, Kerem, Mehmet

SARI KARTLAR: Fatih, Mehmet Fuat, Hasan (YeniOrduspor)

GOLLER: Dk.3 Bahtiyar (Adıyaman 1954 Spor) - Dk.63 -70-76 Hasan Kaya, (YeniOrduspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Adıyaman 1954 Spor, sahasında Yeni Orduspor'a 3-1 mağlup oldu.

Mehmet Güngör, Mustafa Kemal Atatürk, Abdullah Mehmet, Adıyaman, Spor
Kaynak: DHA


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