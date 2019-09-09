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Adıyaman 3. çevreyolunda çalışmalar sona eriyor

Adıyaman'da, kamulaştırma problemlerinden dolayı tamamlanamayan 3. Çevreyolu'nda çalışmalarını yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kanuni sorunların ortadan kalktığı son kısımda çalışmalarını sürdürdü.

09.09.2019 16:39 Adıyaman 3. çevreyolunda çalışmalar sona eriyor
Adıyaman'da, kamulaştırma problemlerinden dolayı tamamlanamayan 3. Çevreyolu'nda çalışmalarını yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kanuni sorunların ortadan kalktığı son kısımda çalışmalarını sürdürdü.

Adıyaman trafiğini rahatlatacak önemli projelerden bir tanesi olarak dikkat çeken 3. Çevreyolu'nun, yaşanan kamulaştırma probleminden dolayı tamamlanamayan son bölümünde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gerekli görüşmelerden sonra yolun tamamlanmasına engel olan bazı mülk sahipleriyle de anlaşarak, yarım kalan yoldaki engelleri ortadan kaldırdı. Yapılan anlaşmalardan hemen sonra kolları sıvayan Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki yıkım ve ardından altyapı çalışmalarından hemen sonra yolda asfalt öncesi PMT döküm işlemini gerçekleştirdi. - ADIYAMAN

Fen İşleri Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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