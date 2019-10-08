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Adıyaman 3 metre yükseklikten düşen otomobilin sürücüsü öldü

3 metre yükseklikten düşen otomobilin sürücüsü öldüAdıyaman'da kontrolden çıkıp 3 metre yükseklikten düşen otomobilin sürücüsü Arif Polat, yaşamını yitirdi.

08.10.2019 18:29
3 metre yükseklikten düşen otomobilin sürücüsü öldü
Adıyaman'da kontrolden çıkıp 3 metre yükseklikten düşen otomobilin sürücüsü Arif Polat, yaşamını yitirdi.
Kaza, öğleden sonra Petrol Caddesi'nde meydana geldi. Arif Polat yönetimindeki 27 R 6874 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki taş duvara çarparak yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Arif Polat'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi.
Arif Polat'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna gönderildi.
Adıyaman 3 metre yükseklikten düşen otomobilin sürücüsü öldü

Adıyaman, Güncel

Kaynak: DHA

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