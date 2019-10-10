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Adıyaman 3'üncü katındaki evinin penceresinden ölüme atladı

3'üncü katındaki evinin penceresinden ölüme atladıAdıyaman Besni ilçesinde yaşayan Fatma A. (77), 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

10.10.2019 10:56
3'üncü katındaki evinin penceresinden ölüme atladı
Adıyaman Besni ilçesinde yaşayan Fatma A. (77), 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.
Olay, dün gece yarısı 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma A., bilinmeyen nedenle ağabeyi ile tartıştı. Ardından da 3'üncü kattaki evinin penceresinden atladı.
Beton zemine düşerek ağır yaralanan yaşlı kadın, ihbar üzerine gelen ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Fatma A.'nın cenazesi, otopsi için morga kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.
Adıyaman 3'üncü katındaki evinin penceresinden ölüme atladı

Adıyaman, Besni, Güncel

Kaynak: DHA

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