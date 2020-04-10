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ADIYAMAN 79 yaşındaki koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu edildi

79 yaşındaki koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu edildiADIYAMAN'da, koronavirüs testi pozitif çıkan ve gördüğü tedavinin ardından taburcu olan Gülperi Koç (79), hastaneden alkışlarla uğurlandı.

10.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:34
ADIYAMAN 79 yaşındaki koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu edildi
79 yaşındaki koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu edildi
ADIYAMAN'da, koronavirüs testi pozitif çıkan ve gördüğü tedavinin ardından taburcu olan Gülperi Koç (79), hastaneden alkışlarla uğurlandı.
Adıyaman 'da geçen hafta perşembe günü gittiği hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Gülperi Koç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakımda geçirdiği 4 günün ardından normal odaya çıkarılan Koç, 4 günde burada tedavi gördü. Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Koç, bugün sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.
'DIŞARIYA ÇIKMASINLAR, UYARILARI DİNLESİN'
Yoğun bakım günlerinin çok zor olduğunu ve evden çıkılmaması gerektiğini söyleyen Gülperi Koç, "Yoğun bakımda çok kötü geçti ama sağlık çalışanları çok iyi baktılar. İnsanların her zaman bu duruma hazır olması gerekiyor. Allah hükümetimizden, milletimizden razı olsun. Nereden bulaştı bilmiyorum, bir yere gitmedim. Ailemde yalnızca bende çıktı. Evinden çıkmasın kimse. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız korkmayın, korkarsanız daha kötü olursunuz. Dışarıya çıkmasınlar, uyarıları dinlesin ve dua etsinler" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koronavirüs, Adıyaman, Gülperi, Güncel
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