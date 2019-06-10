ADIYAMAN 90 yaşındaki Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

90 yaşındaki Kore
gazisi son yolculuğuna uğurlandı
ADIYAMAN'da, hayatını kaybeden son Kore Gazisi Yusuf Babacan (90), düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
10 çocuk babası olan ve yaşlılığa bağlı olarak vefat eden Yusuf Babacan için öğle vakti Yeni Mezarlık Caminde tören düzenlendi. Törene; Adıyaman
Valisi Aykut Pekmez, İl Jandarma
Komutanı Albay Ercan Atasoy
, kurum müdürleri, STK
temsilcileri ile yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından merkezde Babacan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında götürüldüğü şehitliğe defnedildi.
Kaynak: DHA
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