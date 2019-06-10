10.06.2019 17:26
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ADIYAMAN 90 yaşındaki Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

90 yaşındaki Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandıADIYAMAN'da, hayatını kaybeden son Kore Gazisi Yusuf Babacan (90), düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

90 yaşındaki Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
ADIYAMAN'da, hayatını kaybeden son Kore Gazisi Yusuf Babacan (90), düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
10 çocuk babası olan ve yaşlılığa bağlı olarak vefat eden Yusuf Babacan için öğle vakti Yeni Mezarlık Caminde tören düzenlendi. Törene; Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından merkezde Babacan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında götürüldüğü şehitliğe defnedildi. ADIYAMAN 90 yaşındaki Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA
Adıyaman, Kore, Güncel