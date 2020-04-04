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Adıyaman'a doğal karantina

Dört tarafı 5 büyükşehir ile çevrili olan Adıyaman'da doğal karantina oluştu.

04.04.2020 12:39 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:41
Adıyaman'a doğal karantina
Dört tarafı 5 büyükşehir ile çevrili olan Adıyaman 'da doğal karantina oluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta giriş ve çıkışların sınırlandırıldığını açıklamasının ardından Adıyaman'da doğal olarak sınırlandırılan iller arası girdi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya , Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi büyükşehirlerin ortasında bulunan Adıyaman'dan çevre illere giriş çıkışlar durdu. Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinden Malatya'ya giden yol kaymakamlık kararıyla dubalar ile kapatıldı.

Adıyaman'ın kent giriş ve çıkışlarında da güvenlik güçleri vatandaşları il dışına bırakmıyor. Uygulama noktalarında ki polisler kentten çıkmak isteyenlerin plaka ve sürücü isimlerini alarak, nereye gittiklerini soruyor. Köy ve ilçelere giden araçlar belirli şartlar dahilinde bırakılıyor. Adıyaman'dan başka illere gidecek olan kişiler geri çevriliyor. İl dışına gitmek zorunda olduğunu dile getiren sürücüler ise Seyahat İzin Belgesi Düzenleme Kuruluna yönlendiriliyor.

Adıyaman'a gelen araçlarda da yine aynı uygulama gerçekleştiriliyor. Araçlardaki sürücü ve yolcuların ateşleri ölçülerek, polisler tarafından nereden geldikleri sorgulanıyor. İl dışından gelen ve izin belgeleri olan kişilerin kayıtları tutularak, kendilerini 14 günlük izole etmeleri isteniyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak, Adıyaman, Malatya, Güncel
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