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Adıyaman'a gelenlerin ateşleri ölçülüyor

ADIYAMAN'da, kentin giriş noktasında olşturulan uygulama ile şehre gelenlerin ateşi ölçülüyor.

25.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:31
Adıyaman'a gelenlerin ateşleri ölçülüyor

ADIYAMAN'da, kentin giriş noktasında olşturulan uygulama ile şehre gelenlerin ateşi ölçülüyor.

Adıyaman Vali Aykut Pekmez, başkanlığından toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu kentin giriş ve çıkış noktalarında oluşturulan uygulamada yolcular, Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, tarafından sağlık taraması yapılması kararı alındı. Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğünün oluşturduğu kentin girişindeki kontrol noktasında durdurulan araçlarda görevliler vatandaşların ateşlerini ölçtü. Sağlık durumlarına ilişkin sorular da sorulan vatandaşlar uygulamadan dolayı görevlilere teşekkür etti.Öte yandan uygulama sırasında sokağa çıkma yasağını ihlal ederek Çelikhan ilçesinden kent merkezine geldiği belirlenen Mehmet Aslan (72), yolcu minibüsünen indirilerek polis ekipleri tarafından adresine bırakıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Adıyaman, Güncel

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