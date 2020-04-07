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Adıyaman'a giriş yapan 102 bin araçta 215 bin vatandaşın ateşi ölçüldü

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, korona virüs tedbirleri kapsamında bu güne kadar Adıyaman'a giren 102 bin 158 araçta 215 bin 233 kişinin ateşinin ölçüldüğünü ve alınan tedbirlere uymayan 275 vatandaşa idari para cezası uygulandığını açıkladı.

07.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:18
Adıyaman'a giriş yapan 102 bin araçta 215 bin vatandaşın ateşi ölçüldü
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, korona virüs tedbirleri kapsamında bu güne kadar Adıyaman'a giren 102 bin 158 araçta 215 bin 233 kişinin ateşinin ölçüldüğünü ve alınan tedbirlere uymayan 275 vatandaşa idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, korona virüsüne karşı Adıyaman'da alınan tedbirler ve uygulamalar ile ilgili açıklamada bulundu. Pekmez, "Korona virüsle ilgili bir tür tedbir hayata geçirildi. Bunlardan birisi 65 üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilmesiydi. Bu vatandaşların mağdur olmaması için Vefa Sosyal Destek Grubu kuruldu. Oluşturulan gruplarımız 650 vatandaşın maaşını evine götürdü. Evden çıkamayan yaşlı ve kronik hastalığı bulunan 4 bin 120 talebini yerine getirdi" dedi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal destek kapsamında dağıtılan bin TL'yi almak isteyen vatandaşların PTT önlerinde uzun kuyruklar oluşturmaması için bu yardımların evlerinde dağıtıldığını kaydeden Vali Pekmez, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında ilimizde nakdi yardım yapılan vatandaşların PTT önlerinde uzun kuyruklar oluşturmaması için paraları evlerine götürüldü. Bugüne kadar 11 bin 834 vatandaşın nakdi yardımı evlerinde teslim edildi" diye konuştu.

İl dışından gelenlerin izolasyon sürecinin yakından takip edildiğini söyleyen Pekmez, "İl dışından gelen vatandaşlarımızın 14 gün boyunca kendi evlerinde izolasyonlarını sağlamaları çok önemlidir. İl dışından gelen toplam 4 bin 814 vatandaşımızdan 2 bin 851 kişinin izolasyonu tamamlanırken, evde izolasyonu devam eden bin 963 vatandaşımızın izolasyonu sağlayıp sağlamadıkları sağlık ve güvenlik güçleri tarafından takip edilmektedir. Hem büyük şehirlere hem de toplu taşıma seyahatlerine kısıtlama getirildi. Kısıtlamalar kapsamında 810 kişiye seyahat izin belgesi verildi. İlimizin çeşitli noktalarında uygulamalar oluşturularak, gelen araçlardaki sürücü ve yolcuların ağlık kontrolleri yapılıyor. Bu güne kadar 102 bin 158 araç içerisinde 215 bin 233 vatandaş kontrol edildi. Ancak alınan tedbirlere uymayan, 275 vatandaşımıza idari para cezası uygulandı" dedi.

Vali Pekmez, "Tüm vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Alınan tedbirlere uyalım. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Bir kişinin tedbirlere uymaması yüzlerce kişinin hayatını tehlikeye atabilir. Bu tedbirlere ne kadar uyarsak, ne kadar sabır gösterirsek bu süreci o kadar kısa zamanda Adıyaman olarak, ülke olarak atlatabiliriz. Tüm vatandaşlarımızdan alınan tedbirlere uymalarını, evlerinde kalmaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini rica ediyorum" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Adıyaman'a giriş yapan 102 bin araçta 215 bin vatandaşın ateşi ölçüldü - Haberler

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