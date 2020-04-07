Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adıyaman'a giriş yapan 102 bin araçta 215 bin vatandaşın ateşi ölçüldü

Adıyaman'a giriş yapan 102 bin araçta 215 bin vatandaşın ateşi ölçüldü Korana tedbirlerine uymayan 275 kişiye idari para cezası kesildi İl dışından gelen 4 bin 814 kişinin izolasyon süreci takip ediliyor Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, korona virüs tedbirleri kapsamında bu güne kadar Adıyaman'a...

07.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:18
Adıyaman 'a giriş yapan 102 bin araçta 215 bin vatandaşın ateşi ölçüldü
Korana tedbirlerine uymayan 275 kişiye idari para cezası kesildi
İl dışından gelen 4 bin 814 kişinin izolasyon süreci takip ediliyor
ADIYAMAN - Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, korona virüs tedbirleri kapsamında bu güne kadar Adıyaman'a giren 102 bin 158 araçta 215 bin 233 kişinin ateşinin ölçüldüğünü ve alınan tedbirlere uymayan 275 vatandaşa idari para cezası uygulandığını açıkladı.
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, korona virüsünün ülkemizde çıkmasının ardından Adıyaman'da alınan tedbirler ve uygulamalar ile ilgili açıklamada bulundu.
Adıyaman'da korona virüs tedbirlerinin her türlüsünü hayata geçirdiklerini dile getiren Vali Aykut Pekmez, "Korona virüsle ilgili bir tür tedbir hayata geçirildi. Bunlardan birisi 65 üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilmesiydi. Bu vatandaşların mağdur olmaması için Vefa Sosyal Destek Gurubu kuruldu. Oluşturulan gruplarımız 650 vatandaşın maaşını evine götürdü. Evden çıkamayan yaşlı ve kronik hastalığı bulunan 4 bin 120 talebini yerine getirdi" dedi.
İhtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal destek kapsamında dağıtılan 1000 TL'yi almak isteyen vatandaşların PTT önlerinde uzun kuyruklar oluşturmaması için bu yardımların evlerinde dağıtıldığını kaydeden Vali Pekmez, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında ilimizde nakdi yardım yapılan vatandaşların PTT önlerinde uzun kuyruklar oluşturmaması için paraları evlerine götürüldü. Bugüne kadar 11 bin 834 vatandaşın nakdi yardımı evlerinde teslim edildi" diye konuştu.
İl dışından gelenlerin izolasyon sürecinin yakından takip edildiğini söyleyen Pekmez, "İl dışından gelen vatandaşlarımızın 14 gün boyunca kendi evlerinde izolasyonlarını sağlamaları çok önemlidir. İl dışından gelen toplam 4 bin 814 vatandaşımızdan 2 bin 851 kişinin izolasyonu tamamlanırken, evde izolasyonu devam eden bin 963 vatandaşımızın izolasyonu sağlayıp sağlamadıkları sağlık ve güvenlik güçleri tarafından takip edilmektedir. Hem büyük şehirlere hem de toplu taşıma seyahatlerine kısıtlama getirildi. Kısıtlamalar kapsamında 810 kişiye seyahat izin belgesi verildi.
İlimizin çeşitli noktalarında uygulamalar oluşturularak, gelen araçlardaki sürücü ve yolcuların ağlık kontrolleri yapılıyor. Bu güne kadar 102 bin 158 araç içerisinde 215 bin 233 vatandaş kontrol edildi. Ancak alınan tedbirlere uymayan, 275 vatandaşımıza idari para cezası uygulandı.
Tüm vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Alınan tedbirlere uyalım. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Bir kişinin tedbirlere uymaması yüzlerce kişinin hayatını tehlikeye atabilir. Bu tedbirlere ne kadar uyarsak, ne kadar sabır gösterirsek bu süreci o kadar kısa zamanda Adıyaman olarak, ülke olarak atlatabiliriz. Tüm vatandaşlarımızdan alınan tedbirlere uymalarını, evlerinde kalmaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini rica ediyorum" şeklinde konuştu. Adıyaman’a giriş yapan 102 bin araçta 215 bin vatandaşın ateşi ölçüldü

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, PTT, Genel

Haberin Videosu :

Adıyaman'a giriş yapan 102 bin araçta 215 bin vatandaşın ateşi ölçüldü
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Adıyaman'a giriş yapan 102 bin araçta 215 bin vatandaşın ateşi ölçüldü - Haberler

genel Manşet

Haberler

Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım Haberler
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken Haberler
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken
ABD’de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya’dan sevindiren bir haber daha! Haberler
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya'dan sevindiren bir haber daha!
Esenyurt’ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Koronayı yenen doktor, ilk plazma bağışçısı oldu Haberler
Koronayı yenen doktor, ilk plazma bağışçısı oldu
Korona Diyarbakır’ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Haberler
Korona Diyarbakır'ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu Haberler
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu

Son Dakika genel Haberleri

18:15: Savrun Çay'ında tonlarca ıspanağın aktığı görüntüler şaşırttı. - Haberler 18:15: Koronavirüs: İngiltere'de yoğun bakım ünitesinde bir gün - Haberler 18:14: Salgının başladığı Vuhan'da topluma taşıma araçları kontağa basıyor - Haberler 18:14: Pandemi doktoru yarbay nereye gittiğini soran polislere sert çıktı - Haberler 18:14: Şanlıurfa'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 3 yaralı - Haberler 17:36: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık 17:03: Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı - Haberler 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler 16:23: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü - Haberler 16:14: Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı - Haberler 16:03: Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi - Haberler 17:39: 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor