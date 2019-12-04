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Adıyaman'a şehit ateşi düştü

Van'ın Çaldıran ilçesinde silahın kazara ateş almasıyla şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir'in memleketi Adıyaman'a ateş düştü.

04.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:30Adıyaman'a şehit ateşi düştü
'ın Çaldıran ilçesinde silahın kazara ateş almasıyla şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir'in memleketi 'a ateş düştü.
Edinilen bilgilere göre, Van'ın Çaldıran ilçesinde 3 Aralık günü pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir (23), silahın kazara ateş alması sonucu vuruldu. Ağır yaralanan Demir kaldırıldığı devlet hastanesinde hayatını kaybederek şehit düştü.
5 çocuklu ailenin 3. çocuğu olan Demir'in babası Mehmet Demir ile annesi Figen Demir'e, valilik görevlileri tarafından acı verildi. Şehidin merkez Siteler Mahallesi'ndeki baba ocağına Türk Bayrakları asıldı. Şehidin baba ocağına gelen Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, baba Mehmet Demir ve yakınlarına başsağlığı diledi.
(Cihan Kizir/İHA)

Adıyaman, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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