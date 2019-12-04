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Adıyaman'a şehit ateşi düştü

Adıyaman'a şehit ateşi düştüVan'ın Çaldıran ilçesinde, silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir'in (23) acı haberi, Adıyaman'daki ailesine ulaştı.

04.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:04
'a şehit ateşi düştü
Van'ın Çaldıran ilçesinde, silah kazası sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Demir'in (23) acı haberi, Adıyaman'daki ailesine ulaştı.
Van'ın Çaldıran ilçesinde görevli Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir, dün gece görev hazırlığı sırasında, silah kazası sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir'in acı haberi, gece askeri yetkililer tarafından Siteler Mahallesinde yaşayan ailesine ulaştı. 5 çocuklarından en büyüğü olan Fırat'ın şehit olduğu haberini alan Mehmet ve Figen Demir çifti gözyaşlarına boğuldu. Yakınları ve komşuları, taziye için Türk bayrağı asılan şehit evine akın etti. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez de şehit evine gelerek, yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.
Bekar olan bir yıllık Uzman Onbaşı Fırat Demir'in cenazesi, öğle vakti düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Adıyaman'a şehit ateşi düştü

Adıyaman, Piyade, Fırat, Güncel

Kaynak: DHA


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