Haberler » Güncel » Adıyaman'a şehit ateşi düştü - Haber

Adıyaman'a şehit ateşi düştü

Adıyaman'a şehit ateşi düştüSURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın (25) acı haberi, Adıyaman'da yaşayan ailesine verildi.

28.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:26

'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın (25) acı haberi, Adıyaman'da yaşayan ailesine verildi. Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın şehadet haberi, Fatih Mahallesi'nde yaşayan annesi Elif ve babası Ahmet Orhan'a askeri yetkililer tarafından verildi. 2 oğlu ve 3 kızı olan Orhan çiftinin en küçük çocuğu olan Mehmet Orhan'ın acı haberiyle ailesi, büyük üzüntü yaşadı. Ailenin yakınları ve komşuları, taziye için şehidin evine geldi. Baba ocağı, Türk bayraklarıyla donatıldı.

Adıyaman'a şehit ateşi düştü

Mehmet Orhan, Adıyaman, Piyade, Güncel

Kaynak: DHA


28.02.2020 16:42:11