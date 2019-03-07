Adıyaman Ak Partili Ünal: 2002'den Önce Hükümetler Değişir, Dertler Değişmezdi

Kaynak: DHA

Ak Partili Ünal: 2002'den önce hükümetler değişir, dertler değişmezdi (2)MAHİR ÜNAL: SİZ HİÇ MUHALFETİN ÇALIŞTIĞINI GÖRDÜNÜZ MÜ?AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Adıyaman'daki seçim çalışmaları kapsamında Adıyaman il merkezindeki seçim bürosunda partililer ile bir araya geldi. Buradaki programa AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, Yakup Taş, İbrahim Halil Fırat ve Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ile çok sayıda partili katıldı.Ünal muhalefeti eleştirerek, "Siz hiç muhalefetin çalıştığını gördünüz mü? Muhalefetin çalıştığına sahada bir çözüm, bir proje Türkiye'nin geleceğine dair bir cümlelerini duydunuz mu? PKK'ya, FETÖ'ye, YPG'ye ve PYD'ye bir laf ettiğini duydunuz mu? Ama söz konusu AK Parti olunca, Recep Tayyip Erdoğan olunca her türlü çirkin dili ifadeyi kullanıyorlar. AK Parti olarak Recep Tayyip Erdoğan olarak bizler 17 yıldan bu yana sizler ile beraber bu ülkeye hizmet etmeden başka ne yaptık? Dertleri çözmekten Türkiye'yi ayağı kaldırmaktan başka ne yaptık? Türkiye tam bağımsız bir ülke yapabilmek için gecemizi gündüzümüze katmaktan başka bi