15.06.2019 17:49
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ADIYAMAN Anne, boşandığı eşindeki 2 çocuğunu kaçırdı

Anne, boşandığı eşindeki 2 çocuğunu kaçırdıADIYAMAN'da, velayetleri babalarında bulunan 2 kardeş, anneleri tarafından kaçırıldı.

Anne, boşandığı eşindeki 2 çocuğunu kaçırdı
ADIYAMAN'da, velayetleri babalarında bulunan 2 kardeş, anneleri tarafından kaçırıldı. Oğullarının anneleri tarafından Malatya'ya götürüldüğünü öğrenen Seyfettin Ç., "Çocuklarımın bir an önce getirilmesini istiyorum" dedi.
İddiaya göre, Nazlı Ö., iki yıl önce, geçirdiği kaza nedeniyle engelli kalan 11 yıllık eşi Seyfettin Ç. ile biri 7 diğeri 12 yaşında olan çocuklarını bırakıp, başka bir kişiyle kaçtı. Seyfettin Ç. de boşanma davası açtı. 6 ay önce sonuçlanan davada mahkeme çifti boşarken, çocukların velayetini babaya verdi.
Babalarıyla yaşayan çocuklar, bu sabah mahalledeki parka oyun oynamaya gitti. Ancak 2 kardeş ortadan kayboldu. Baba, durumu polise bildirerek, yardım istedi. Hemen araştırma başlatan polis, çocukların anneleri Nazlı Ö., tarafından otomobil ile alınarak, Malatya'ya götürüldüğünü belirledi. Konuyla ilgili Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de devreye girerken, baba Seyfettin Ç., "Sabah parka oynamaya gittiler. Anneleri kaçtığı erkekle gelip, çocukları götürmüş. Çocuklarımın bir an önce getirilmesini istiyorum" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.ADIYAMAN Anne, boşandığı eşindeki 2 çocuğunu kaçırdı
Kaynak: DHA
Malatya, Adıyaman, Anne, Güncel

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