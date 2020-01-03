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Adıyaman anne ve oğlu kazada yaralandı

Anne ve oğlu kazada yaralandıADIYAMAN'da otomobil ile çarpışan yolcu minibüsündeki anne ve oğlu yaralandı.

03.01.2020 17:17 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:18
ve oğlu kazada yaralandı
ADIYAMAN'da otomobil ile çarpışan yolcu minibüsündeki anne ve oğlu yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'nda ilerleyen Abuzer Güler'in kullandığı 02 M 0219 plakalı yolcu minibüsüyle Fadıl Bilen yönetimindeki 02 ZA 775 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada minibüste buluna Selma Hazar (30) ve oğlu Furkan Hazar (3) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Adıyaman anne ve oğlu kazada yaralandı

Anne, Güncel

Kaynak: DHA


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