ADIYAMAN Arpa, buğday sapı kazanç kapısı oldu

Arpa, buğday sapı kazanç kapısı olduADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde hasadı yapılan arpa ve buğday sapının hayvan çiftliklerine yem olarak satılması çiftçi için yeni kazanç kapısı oldu.

20.06.2020 14:13 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:21
Arpa, buğday sapı kazanç kapısı oldu
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde hasadı yapılan arpa ve buğday sapının hayvan çiftliklerine yem olarak satılması çiftçi için yeni kazanç kapısı oldu.
Kahta'da 150 dönüm alana buğday, 155 bin dönüme alana da buğday ekiliyor. Arpa ve buğdayın tanesi kadar sapı da para etmeye başladı. Son yıllarda yem olarak kullanılmaya başlanan arpa ve buğday sapları hasadın ardından balyalarla kamyon ve TIR'lara yüklenerek çeşitli illerdeki hayvan çiftliklerine gönderiliyor. Çiftçi bu durum karşısında mutlu olurken, bazı kişiler ise üreticiden hasat dönemi sap karşılığı biçerdöverini yapmaya başladı. ADIYAMAN Arpa, buğday sapı kazanç kapısı oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Kahta, Güncel, Haber

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