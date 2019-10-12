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Adıyaman bakan kurum güvenli bölgede 700 bin nüfus köylerde, 300 bin ilçelerde barınacak

Bakan Kurum: Güvenli bölgede 700 bin nüfus köylerde, 300 bin ilçelerde barınacak (2)BAKAN KURUM MİLLET BAHÇESİ ARAZİSİNİ İNCELEDİÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilikteki temasların ardından kent merkezinde yapılacak olan Kentsel Dönüşüm ve Millet Bahçesi arazisinde incelemede bulundu.

12.10.2019 21:55
Bakan Kurum: Güvenli bölgede 700 bin nüfus köylerde, 300 bin ilçelerde barınacak (2)
BAKAN KURUM MİLLET BAHÇESİ ARAZİSİNİ İNCELEDİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilikteki temasların ardından kent merkezinde yapılacak olan Kentsel Dönüşüm ve Millet Bahçesi arazisinde incelemede bulundu. Bakan Kurum, yapılan incelemenin ardından 2 Mart 2017'de meydana gelen depremde birçok evin zarar gördüğü ve vatandaşların yapılan afet evlerinde yaşadığı Samsat ilçesini ziyaret etti. Örentaş Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum, mahalle sakinlerinin konut talebi üzerine telefonla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradı. Bakan Kurum, görüşmenin ardından yeni 82 konut yapılacağı müjdesini verdi. Bakan Kurum ve beraberindekiler daha sonra Safvan bin Muattal türbesini ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerler için dua ederek kentten ayrıldı.
Adıyaman bakan kurum güvenli bölgede 700 bin nüfus köylerde, 300 bin ilçelerde barınacak

Millet Bahçeleri, Murat Kurum, Güncel

Kaynak: DHA

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