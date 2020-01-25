Haberler » Güncel » Adıyaman-bakanlık açıkladı adıyaman cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı - Haber

Adıyaman-bakanlık açıkladı adıyaman cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı

Bakanlık açıkladı: Adıyaman Cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı (2)AİLELER CEZAEVİ ÖNÜNDEDepremde hasar gördüğü tespit edilen Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi önüne, hükümlü ve tutukluların çevre illerdeki cezaevlerine nakledilmesi için çok sayıda otobüs getirildi.

25.01.2020 14:09 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:12
Bakanlık açıkladı: Cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı (2)
AİLELER CEZAEVİ ÖNÜNDE
Depremde hasar gördüğü tespit edilen Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi önüne, hükümlü ve tutukluların çevre illerdeki cezaevlerine nakledilmesi için çok sayıda otobüs getirildi. Bu sırada tutuklu ve hükümlü yakınları da cezaevi önüne geldi.
Elazığ ve Malatya'da yıkım ile can kaybına neden olan depremin en çok hissedildiği Adıyaman'daki E Tipi Kapalı Cezaevi'nde çatlaklar meydana geldi. Sabah erken saatlerde kente gelen Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş'un incelemelerinin ardından cezaevindeki 814 hükümlü ve tutuklunun Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerine nakledilmesine karar verildi. Karar üzerine nakil hazırlığı başlayan cezaevi önüne çok sayıda otobüs getirildi. Hükümlü ve tutukluların yakınları da cezaevi önünde, bilgi almak için bekliyor.
Nakillerin akşam saatine kadar tamamlanmasının planlandığı öğrenildi.
Adıyaman-bakanlık açıkladı adıyaman cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı

Adıyaman, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:22  Cumhurbaşkanlığı: 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 kişi yaralandı
14:22  Iğdır-girdikleri bakakalın kamerasının yönünü çevirdiler ama çevredekileri unuttular-2
14:22  Depremde vefat eden anne ve oğluna hüzünlü veda
14:21  CUMHURBAŞKANLIĞI: 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1031 KİŞİ YARALANDI
14:15  Ünyeliler Elazığ'a duyarsız kalmadı
25.01.2020 14:29:48