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Adıyaman baştan aşağı dezenfekte ediyor

Adıyaman Belediyesi, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla şehir genelinde dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

26.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:48
Adıyaman baştan aşağı dezenfekte ediyor
Adıyaman Belediyesi, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla şehir genelinde dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Toplu taşıma araçları, meslek grubu siteleri, ATM'ler, duraklar, otogar, taziye evleri, ibadethaneler, parklar, çocuk oyun grupları, çöp kutuları ve konteynerler gibi risk teşkil eden yoğun kullanım alanlarında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, bulaşıcı hastalıklara karşı tüm tedbirlerin harfiyen yerine getirildiğini dile getirdi. Yapılan çalışmaları değerlendiren ve halkın sağlığının kendileri için çok önemli olduğunu yineleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, korona virüsün alınacak tedbirlerden daha güçlü olmadığını söyledi. Belediyenin aldığı tedbirler kadar vatandaşların alacağı tedbirlerin önemine de dikkat çeken Başkan Kılınç, "Adıyaman Belediyesi olarak paniğe kapılmadan alınması gereken tüm önlemleri alıyoruz. Toplu taşıma araçları, meslek grubu siteleri, ATM'ler, duraklar, otogar, taziye evleri, ibadethaneler, parklar, çocuk oyun grupları, çöp kutuları ve konteynerler gibi risk teşkil eden her alan ekiplerimiz tarafından dezenfekte edildi ve edilmeye de devam edilecek.

Ancak belediyemizin adlığı tedbirler kadar, halkımızın alacağı tedbirlerde bu virüsün yayılmasında oldukça etkili. Vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alıp, o şekilde hareket etmeli. Özellikle evden çıkmamaları konusuna ciddiyetle uymalılar. Bunun yanında kişisel temizliğe de çok önem vermeliler. İnşallah biraz daha sabredip, bu salgını en az zararla atlatacağız" diye konuştu.

Diğer yandan, vatandaşlarda Adıyaman Belediyesi'ne gösterdiği gayretli çalışmalardan ötürü teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, ATM, Güncel

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