ADIYAMAN Bayram ziyaretine giden otomobiller çarpıştı 5 yaralı

Bayram ziyaretine giden otomobiller çarpıştı 5 yaralı Adıyaman
'da, bayram ziyaretine giden otomobillerin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Karapınar
Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarına bayram ziyaretine giden Sait Güler yönetimindeki 01 YZ 421 plakalı otomobil kavşakta Hüseyin Pehlül yönetimindeki 02 FV 878 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Eda, Ali, Erdem, Özlem ve Ahmet Pehlül yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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