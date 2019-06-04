04.06.2019 17:02
Haberler» Güncel » Haber

ADIYAMAN Bayram ziyaretine giden otomobiller çarpıştı 5 yaralı

Bayram ziyaretine giden otomobiller çarpıştı 5 yaralıAdıyaman'da, bayram ziyaretine giden otomobillerin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Bayram ziyaretine giden otomobiller çarpıştı 5 yaralı
Adıyaman'da, bayram ziyaretine giden otomobillerin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarına bayram ziyaretine giden Sait Güler yönetimindeki 01 YZ 421 plakalı otomobil kavşakta Hüseyin Pehlül yönetimindeki 02 FV 878 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Eda, Ali, Erdem, Özlem ve Ahmet Pehlül yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. ADIYAMAN Bayram ziyaretine giden otomobiller çarpıştı 5 yaralı
Kaynak: DHA
Güncel