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Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

05.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:45Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, AA'nın
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

"Yılın Fotoğrafları" hakkında bilgi alan Kılınç, kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in " polisinden Mescid-i 'da saldırı" fotoğrafını seçti.
Yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğrafını oylayan Kılınç, sporda da Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden asker selamı" karesine oy verdi.
Kılınç, fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik ederek, "Seçim yaparken kararsız kaldığım fotoğraflar oldu. Hepsini tebrik ediyorum. Bu fotoğrafları görünce ister istemez derin derin düşünmeye başlıyorum. İsrail'deki olaylar, Mescid-i Aksa ve Suriye'deki gencecik insanların toprak altına verilmesi fotoğrafları çok etkiledi. Özellikle o fotoğrafları oyladım. Emeği geçen tüm arkadaşları kutluyorum." dedi.

Süleyman Kılınç, Adıyaman, İsrail, Aksa, Güncel

Kaynak: AA

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