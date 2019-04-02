02 Nisan 2019, 17:51
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Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Mazbatasını Aldı

- Adıyaman Adliyesi'ndeki mazbata törenine katılanlardan görüntüler AK Parti'den Adıyaman Belediye Başkanı seçilen Süleyman Kılınç'a mazbata verilmesi -Toplu fotoğraf çekimi ADIYAMAN - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde AK Parti'den Adıyaman Belediye Başkanı seçilen Süleyman...

- Adıyaman Adliyesi'ndeki mazbata törenine katılanlardan görüntüler
AK Parti'den Adıyaman Belediye Başkanı seçilen Süleyman Kılınç'a mazbata verilmesi
-Toplu fotoğraf çekimi ADIYAMAN - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde AK Parti'den Adıyaman Belediye Başkanı seçilen Süleyman Kılınç, mazbatasını aldı.

Kılınç'a belediye başkanlığı mazbatası Adıyaman Adliyesi'nde hakim Mahmut Lütfü Yenihal tarafından verildi.

Belediye Başkanı Kılınç, Seçim Hakimi Yenihal'a seçim süresi boyunca göstermiş olduğu iyi niyetten dolayı teşekkür etti.

Kılınç, daha sonra AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, ve beraberindeki partililerle birlikte Adıyaman Belediyesi'ne geçti. AK Parti, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel
Kaynak: AA