Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Mazbatasını Aldı

- Adıyaman
Adliyesi'ndeki mazbata törenine katılanlardan görüntüler AK Parti
'den Adıyaman Belediye Başkanı seçilen Süleyman Kılınç
'a mazbata verilmesi-Toplu fotoğraf çekimi ADIYAMAN - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde AK Parti'den Adıyaman Belediye Başkanı seçilen Süleyman Kılınç, mazbatasını aldı.
Kılınç'a belediye başkanlığı mazbatası Adıyaman Adliyesi'nde hakim Mahmut Lütfü Yenihal tarafından verildi. Belediye Başkanı Kılınç
, Seçim Hakimi Yenihal'a seçim süresi boyunca göstermiş olduğu iyi niyetten dolayı teşekkür etti.
Kılınç, daha sonra AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın
, İbrahim Halil Fırat
, Muhammed Fatih Toprak
, Yakup Taş
, ve beraberindeki partililerle birlikte Adıyaman Belediyesi'ne geçti.
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Kaynak: AA