31 Mart 2019, 22:43
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Adıyaman Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Süleyman Kılınç Kazandı.

Adıyaman Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Süleyman Kılınç Kazandı.

Adıyaman Belediye Başkanlığına AK Parti adayı Süleyman Kılınç seçildi.

Adıyaman Belediye Başkanlığına AK Parti adayı Süleyman Kılınç seçildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Süleyman Kılınç 56 bin 222, Saadet Partisi adayı Ahmet Faruk Ünsal 28 bin 928 oy aldı.

Kılınç'ın öz geçmişi

1965'te Adıyaman'da doğan Süleyman Kılınç, Adıyaman İmam Hatip Lisesini bitirdi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Kılınç, uzun yıllar Adıyaman'da uzman hekim olarak görev yaptı.

Adıyaman Tabip Odası Başkanlığı, kamuda ve özel hastanelerde başhekimlik ve yöneticilik görevlerinde bulunan Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.

İngilizce bilen Kılınç, evli ve üç çocuk babası. Saadet Partisi, AK Parti, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel
Kaynak: AA