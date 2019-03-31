Adıyaman Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Süleyman Kılınç Kazandı.

Adıyaman
Belediye Başkanlığına AK Parti
adayı Süleyman Kılınç
seçildi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Süleyman Kılınç 56 bin 222, Saadet Partisi
adayı Ahmet Faruk Ünsal
28 bin 928 oy aldı.
Kılınç'ın öz geçmişi
1965'te Adıyaman'da doğan Süleyman Kılınç, Adıyaman İmam Hatip Lisesini bitirdi. Çukurova Üniversitesi
Tıp Fakültesinden mezun olan Kılınç, uzun yıllar Adıyaman'da uzman hekim olarak görev yaptı.
Adıyaman Tabip Odası Başkanlığı, kamuda ve özel hastanelerde başhekimlik ve yöneticilik görevlerinde bulunan Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi
Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.
İngilizce bilen Kılınç, evli ve üç çocuk babası.
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Kaynak: AA