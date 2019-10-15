Haberler » Güncel » Adıyaman Belediyesi, 'Birimler arası halı saha turnuvası' başladı

Adıyaman Belediyesi, 'Birimler arası halı saha turnuvası' başladı

Adıyaman Belediyesi tarafından çalışanlarının motivasyonunu arttırmak ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 'Birimler arası hali saha futbol turnuvası' başladı.

15.10.2019 15:54Adıyaman Belediyesi, 'Birimler arası halı saha turnuvası' başladı
Adıyaman Belediyesi tarafından çalışanlarının motivasyonunu arttırmak ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 'Birimler arası hali saha futbol turnuvası' başladı.

Kurumsal yapıya büyük önem veren Adıyaman Belediyesi, çalışanlarının motivasyonunun arttırmak ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla çeşitli etkinliklere imza atmaya devam ediyor.

Personelin kaynaşması amacıyla Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Adıyaman Belediyesi birimler arası halı saha futbol turnuvası', Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Spor İşleri Müdürü İshak Yıldız'ın katılımıyla Adıyaman Üniversitesi halı sahasında başladı.

3 grupta toplam 15 takımın mücadele edeceği turnuvanın başlama vuruşunu yapan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, takımlara başarı ve centilmenlik dileğinde bulundu. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Futbol, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:47 Motosikletli uyuşturucu kuryesi tutuklandı
17:46 Rize'de uyuşturucu operasyonu
17:45 İspanya'da çalıştığı gemideki kazada ölen emekli astsubay için askeri tören
17:44 TBMM Başkanı Şentop'tan "yaptırım" değerlendirmesi
17:44 Foça'da Biyokütle Enerji Üretim Tesisi kurulmak istenmesine çevreci tepkisi
17:43 Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş sınır hattında
17:42 Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın öğrencilerine ziyaret
15.10.2019 17:48:23