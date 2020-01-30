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Adıyaman Belediyesi, EMİTT'e tanıtıma katkı sunuyor

Dünyanın en prestijli fuarları arasında gösterilen EMITT Fuarı'na Adıyaman Valiliği ve Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte katılan Adıyaman Belediyesi, Adıyaman'ın tanıtımına tam katkı sunuyor.

30.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:19Adıyaman Belediyesi, EMİTT'e tanıtıma katkı sunuyor
Dünyanın en prestijli fuarları arasında gösterilen EMITT Fuarı'na Valiliği ve Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte katılan Adıyaman Belediyesi, Adıyaman'ın tanıtımına tam katkı sunuyor.

Bu yıl 30 Ocak'ta 'da düzenlenmeye başlayan ve 2 Şubat'a kadar devam edecek olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında Adıyaman Valiliği koordinesinde açılan Adıyaman standını ziyaret eden misafirlere Adıyaman'ın güzelliklerini anlatan Adıyaman heyeti, Adıyaman'ın tarihiyle, kültürüyle, örfüyle ve adetleriyle ülkenin eşsiz kentlerinden bir tanesi olduğunu belirterek, Adıyaman'a ait materyaller dağıttı.

İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar alanında gerçekleşen fuarda yöresel zenginlikleriyle büyük beğeni toplayan Adıyaman standı davetlilerden yoğun ilgi gördü. - ADIYAMAN

İstanbul, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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