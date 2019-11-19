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Adıyaman Belediyesi, kaldırım işgalleri konusunda kararlı

Kaldırım işgallerini ortadan kaldırmak için yoğun bir şekilde çalışan Adıyaman Belediyesi, denetimlerini şehir genelinde sürdürüyor.

19.11.2019 16:35 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:40Adıyaman Belediyesi, kaldırım işgalleri konusunda kararlı
Kaldırım işgallerini ortadan kaldırmak için yoğun bir şekilde çalışan Adıyaman Belediyesi, denetimlerini şehir genelinde sürdürüyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın göreve gelmesinden sonra üzerinde hassasiyetle durulan konulardan bir tanesi olan kaldırım işgalleri için denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurallara uymayan işyerlerini uyardı.

Halkın çözülmesini en çok istediği sorunların başında gelen kaldırım işgalleri ile ilgili denetimlerini arttıran Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, sürdürülen denetimlerle ilgili yaptıkları değerlendirmede, "Rutin aralıklarla şehir genelinde sürdürdüğümüz denetimlerimizin sonuncusunu Eski Zey Yolu'nda gerçekleştirdik. Bu bölgede kurallara uymayan esnaflarımızı uyararak, kaldırımları yayaların daha rahat kullanabilecekleri hale getirttik. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Yapılan denetimlerde duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

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