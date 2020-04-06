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Adıyaman Belediyesi kamu kurumlarını dezenfekte ediyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında il merkezinde bulunan birçok noktada temizlik ve dezenfekte çalışması yapan Adıyaman Belediyesi, ildeki kamu kurumlarında da çalışmalarını gerçekleştirdi.

06.04.2020 17:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:42
Adıyaman Belediyesi kamu kurumlarını dezenfekte ediyor
Korona virüs tedbirleri kapsamında il merkezinde bulunan birçok noktada temizlik ve dezenfekte çalışması yapan Adıyaman Belediyesi, ildeki kamu kurumlarında da çalışmalarını gerçekleştirdi.

Sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, şehirdeki kamu kurumlarını teker teker temizleyip, dezenfekte ettiklerini belirterek, "Korona virüsle mücadele kapsamında tedbirlerimizi arttırarak sürdürüyor. Bu anlamda ilk günden bu yana şehrin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz temizlik ve dezenfekte çalışmalarını bu kez ilimizdeki kamu kurumlarında yaptık" diye konuştu.

Kurum yetkilileri ise, yapılan çalışmalardan dolayı Adıyaman Belediyesi yetkililerine ve ekiplere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Güncel
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