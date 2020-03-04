Adıyaman Belediyesi meclis üyeleri, İdlib şehitleri için dua etti

Adıyaman
Belediyesi meclis üyeleri, Suriye
'nin İdlibkentinde rejim askerleri tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen askerler için dua etti.
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç başkanlığındaki toplantı, İdlib şehitleri içinsaygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Kılınç, hain saldırıyı lanetlediklerini belirterek, "İdlib'te hain saldırıda şehitdüşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza başsağlığı diliyorum. Allah, devletimizeve milletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.
Belediye Meclis üyesi Mustafa Arslan'ın Kur-an'ı Kerimtilavetinden sonra, Belediye Meclis Katip üyesi Saliha Diler tarafından İdlib şehitleri içinbelediye meclis üyeleri adına hazırlanan bildiriyi okudu.
Daha sonra şehit düşen askerler için dua edildi.