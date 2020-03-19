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Adıyaman Belediyesi minibüsleri denetledi

Adıyaman Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği ekipleri, şehir merkezinde hizmet veren minibüs kooperatiflerine ait araçları denetledi.

19.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:48
Adıyaman Belediyesi minibüsleri denetledi
Adıyaman Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği ekipleri, şehir merkezinde hizmet veren minibüs kooperatiflerine ait araçları denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adıyaman Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği ekipleri, minibüs hatlarına ait minibüsleri denetledi, eksikleri bulunan şoförleri ve
kooperatif yöneticilerini uyardı.
Denetimler hakkında bilgi veren yetkililer, her ay rutin olarak yapılan denetimlere ara
vermeden devam ettiklerini belirterek, denetimler kapsamında araçların genel
temizliği, sürücülerin kılık-kıyafetleri, evraklar ve güzergahların incelendiğini
kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler : Adıyaman, Zabıta, Güncel

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