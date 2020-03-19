Adıyaman Belediyesi minibüsleri denetledi
Adıyaman Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği ekipleri, şehir merkezinde hizmet veren minibüs kooperatiflerine ait araçları denetledi.
19.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:48
Adıyaman Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği ekipleri, şehir merkezinde hizmet veren minibüs kooperatiflerine ait araçları denetledi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adıyaman Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği ekipleri, minibüs hatlarına ait minibüsleri denetledi, eksikleri bulunan şoförleri vekooperatif yöneticilerini uyardı.
Denetimler hakkında bilgi veren yetkililer, her ay rutin olarak yapılan denetimlere aravermeden devam ettiklerini belirterek, denetimler kapsamında araçların geneltemizliği, sürücülerin kılık-kıyafetleri, evraklar ve güzergahların incelendiğinikaydetti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adıyaman Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği ekipleri, minibüs hatlarına ait minibüsleri denetledi, eksikleri bulunan şoförleri vekooperatif yöneticilerini uyardı.
Denetimler hakkında bilgi veren yetkililer, her ay rutin olarak yapılan denetimlere aravermeden devam ettiklerini belirterek, denetimler kapsamında araçların geneltemizliği, sürücülerin kılık-kıyafetleri, evraklar ve güzergahların incelendiğinikaydetti.
Kaynak: AA