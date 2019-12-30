Haberler » Güncel » Adıyaman Belediyesi'nde işçilerin zam oranı görüşüldü - Haber

Adıyaman Belediyesi'nde işçilerin zam oranı görüşüldü

Adıyaman Belediyesi'nde çalışan işçiler için Adıyaman Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında 'Toplu İş Sözleşmesi' görüşmeleri başladı.

30.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:40 Adıyaman Belediyesi'nde işçilerin zam oranı görüşüldü
Belediyesi'nde çalışan işçiler için Adıyaman Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında 'Toplu İş Sözleşmesi' görüşmeleri başladı.

Adıyaman Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası tarafından belediyede çalışan işçiler için yapılan Toplu İş sözleşmesinin ilk görüşmesi yapıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, Hizmet-İş Adıyaman Şube Başkanı Hasan Kılınç, Adıyaman Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mesut Tekin ile sendika yetkililerinin katıldığı ilk toplantıda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, görüşmelerin herkes için hayırlı bir şekilde sonuçlanmasını diledi.

Yapılacak olan görüşmelerden sonra belediyede çalışan daimi işçilerin 2020 yılı zam oranı belirlenecek. - ADIYAMAN

Hizmet İş Sendikası, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:50   Tüketiciler, yılbaşını evinde ailesiyle geçirmeyi tercih ediyor - Haber
15:50   Evine getirdiği obüs mermisi patladı: 5 ölü - Haber
15:50   Kırklareli'nde organ bağışı ve doku nakli bilgilendirme toplantısı - Haber
15:50   Asatspor'da hedef süper lig - Haber
15:44   Kreşli minikler yeni yılı Başkan Böcek'le kutladı - Haber
14:07   Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
13:35   Kar, İstanbul sınırına dayandı! Akşam saatlerine dikkat - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
30.12.2019 15:56:34