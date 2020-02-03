Adıyaman Belediyesi'nden anlamlı kampanya

Adıyaman
Belediyesi, Avrupa
Parlamentosu'nda (AP) Türk Bayrağını yırtarak çirkin bir provokasyonaimza atan Yunan milletvekiline tepki amacıyla esnafa ve vatandaşlara Türk Bayrağıdağıttı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehir merkezindeki iş yerlerine tek tek girerek bayrak dağıtan belediye yetkilileri, vatandaşlara da Türk bayrağı hediye etti.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Adıyaman BelediyeBaşkanı Süleyman Kılınç, provokasyoncu Yunan milletvekiline sert tepki göstererek, "AvrupaParlamentosu'nda şanlı bayrağımıza yapılan küstah ve çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum.Bizim kutsallarımız olan bayrağımız hep dalgalanacak, ezanımız hiç susmayacak vedevletimiz inşallah ilelebet payidar kalacaktır." ifadelerini kullandı.
Vatandaşlar ise Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliği anlamlıbulduklarını belirterek, Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınadı vedağıtılan bayrakları ev ve iş yerlerine astı.
Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz ve Reşit Bilgin ile birim müdürleri katıldı.