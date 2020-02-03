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Adıyaman Belediyesi'nden anlamlı kampanya

Adıyaman Belediyesi, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk Bayrağını yırtarak çirkin bir provokasyona imza atan Yunan milletvekiline tepki amacıyla esnafa ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı.

03.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:34Adıyaman Belediyesi'nden anlamlı kampanya
Belediyesi, Parlamentosu'nda (AP) Türk Bayrağını yırtarak çirkin bir provokasyona
imza atan Yunan milletvekiline tepki amacıyla esnafa ve vatandaşlara Türk Bayrağı
dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehir merkezindeki iş yerlerine tek tek girerek bayrak dağıtan belediye yetkilileri, vatandaşlara da Türk bayrağı hediye etti.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Adıyaman Belediye
Başkanı Süleyman Kılınç, provokasyoncu Yunan milletvekiline sert tepki göstererek, "Avrupa
Parlamentosu'nda şanlı bayrağımıza yapılan küstah ve çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum.
Bizim kutsallarımız olan bayrağımız hep dalgalanacak, ezanımız hiç susmayacak ve
devletimiz inşallah ilelebet payidar kalacaktır." ifadelerini kullandı.
Vatandaşlar ise Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliği anlamlı
bulduklarını belirterek, Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınadı ve
dağıtılan bayrakları ev ve iş yerlerine astı.
Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz ve Reşit Bilgin ile birim müdürleri katıldı.

Adıyaman, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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