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Adıyaman Belediyesi'nden engelli kadına tekerlekli sandalye yardımı

Adıyaman Belediyesi Başkanı Süleyman Kılınç, omurilik felçli kadına tekerlekli sandalye hediye etti.

24.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:20Adıyaman Belediyesi'nden engelli kadına tekerlekli sandalye yardımı
Belediyesi Başkanı Süleyman Kılınç, omurilik felçli kadına tekerlekli sandalye hediye etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Kılınç, omurilik felçli 5 çocuk annesi Ayten Arslan'ı evinde ziyaret etti.
Rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen Arslan'a tekerlekli sandalye hediye eden Kılınç, engelli vatandaşlara sahip çıkılması gerektiğini belirtti.
Arslan'ın, daha önce Adıyaman Belediyesi'ne başvuruda bulunduğunu ifade eden Kılınç, "Engelli kardeşimizin başvurusunu dikkate alarak, bugün evinde ziyaret ettik. Ayrıca tekerlekli sandalye hediye ederek, bir nebzede olsa yardımcı olmaya çalıştık. Adıyaman Belediyesi olarak, şehrimizde yaşayan tüm engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarının en üst seviyeye çıkarılması için imkanlarımız ölçüsünde maddi ve manevi destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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