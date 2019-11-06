Haberler » Güncel » Adıyaman Belediyesi'nden evde bakım hizmeti

Adıyaman Belediyesi'nden evde bakım hizmeti

Adıyaman Belediyesi bünyesinde sosyal sorumluluk projelerini sürdüren TOGEM, sağlığı müsaade etmeyen ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara evde saç ve sakal tıraşı hizmeti vermeye devam ediyor.

06.11.2019 12:33 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:38 Adıyaman Belediyesi'nden evde bakım hizmeti
Adıyaman Belediyesi bünyesinde sosyal sorumluluk projelerini sürdüren TOGEM, sağlığı müsaade etmeyen ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara evde saç ve sakal tıraşı hizmeti vermeye devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM), sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sağlığı müsaade etmeyen ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar ile özellikle de yaşlılar için saç ve sakal kesimi hizmetini rutin bir şekilde sürdürüyor.

Sürdürülen proje ile ilgili bilgi veren yetkililer, Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi olarak ihtiyaç sahibi yaşlılar, engelliler ve yoksul ailelere yönelik çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "İlimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın dertlerine ortak olmak ve yardımlarımızla çözüm yolları üreterek sıkıntılarını asgariye indirmek için çalışıyoruz. Çalışmalarımızdan birisi de ihtiyaç sahibi yaşlılarımıza, engelli vatandaşlarımıza ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yönelik kişisel bakım hizmeti oldu. Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç'ın talimatları doğrultusunda, toplumsal gelişim merkezimizde görevli erkek kuaförlerimiz tarafından, merkezimizde kaydı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek, saç-sakal tıraşları gibi kişisel bakımlarını yapıyoruz" diye konuştu.

Hizmetten yararlanan vatandaşlar ise duydukları memnuniyeti ve mutluluğu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:46   Ereğli'deki cinayet - Zanlı tutuklandı
02:44   Zonguldak'taki cinayet
02:42   Manisa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
02:38   Trabzon'da otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
02:29   Tıp merkezinde doktor doktoru tabancayla vurdu
00:53   Bilecik'te korkunç olay! Annesi tarafından, ipe asılı halde ölü bulundu
00:20   Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet açıklaması: Kimse kusura bakmasın bunun adı ihanettir
23:53   Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim
23:01   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi
23:00   Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi
7.11.2019 02:50:09