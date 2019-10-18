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Adıyaman Belediyesi'nden kan bağışı kampanyası

Adıyaman Belediyesi, Türk Kızılay'ı işbirliği ile kan bağışı kampanyası düzenledi.

18.10.2019 16:55Adıyaman Belediyesi'nden kan bağışı kampanyası
Adıyaman Belediyesi, Türk Kızılay'ı işbirliği ile kan bağışı kampanyası düzenledi.

Gerçekleştirilen kampanyada, Adıyaman Belediyesi yöneticileri, personeli ve gönüllü vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Adıyaman Belediyesi ana bina bahçesi ile Petrol Caddesi üzerinde bulunan ek hizmet binasında gerçekleştirilen kampanya hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Adıyaman Belediyesi olarak Türk Kızılay'ına kan bağışında bulunduk. İnsanlarımızın ne zaman kana ihtiyacı olacağı belli olmaz. İnşallah hiç ihtiyaç duyulmaz ama olur ya ihtiyaç duyulması durumunda Türk Kızılay'ımızın elinde hazır bulunmasını istedik. Kampanyamıza hassasiyet gösteren personelimize ve halkımıza da teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kızılay, Güncel

Kaynak: İHA

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