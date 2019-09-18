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Adıyaman Belediyesi'nden seyyar satıcılara düzenleme

Adıyaman Belediyesi, çarşı merkezinde satış yaparak trafik yoğunluğuna, karmaşaya, gürültü ve görüntü kirliliğine neden olan seyyar satıcılar için yeni bir düzenleme yaptı.

18.09.2019 17:17Adıyaman Belediyesi'nden seyyar satıcılara düzenleme
Adıyaman Belediyesi, çarşı merkezinde satış yaparak trafik yoğunluğuna, karmaşaya, gürültü ve görüntü kirliliğine neden olan seyyar satıcılar için yeni bir düzenleme yaptı.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, çarşı merkezinde bulunan seyyar satıcıların bir kısmı pazarlara, geriye kalanlarda Adıyaman Kalesi'nin kuzeydoğusundaki eteğinde bulunan alanda oluşturulan yeni yerlerine yönlendirilmeye başlandı.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, daha modern ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak amacıyla başlattıkları bu çalışma kapsamında, şehir merkezindeki kargaşayı ortadan kaldırmak için il merkezindeki seyyar satıcılar için yeni bir alan belirlediklerini ve satıcıların ya Adıyaman Kalesi eteğindeki bu alana yada pazarlara yönlendirilmeye başladığını dile getirdi. - ADIYAMAN

Zabıta Müdürlüğü, Adıyaman Kalesi, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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