Adıyaman Belediyesi'ne Teşekkür

Adıyaman'da Malazgirt Anaokulu idarecileri, okulun bahçesinin düzenlemesini ve peyzajını yapan Adıyaman Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, okul müdürü Mikail Çelik, okul yönetimi ve veliler adına hazırladığı plaketi Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu adına Başkan Yardımcısı Said Kutlu'ya takdim etti.Okulda gerçekleştirilen programla takdim edilen plaket öncesi kısa bir konuşma yapan okul müdürü Çelik, ihtiyaç duydukları her zaman yanlarında gördükleri Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya teşekkür etti.Belediye Başkan Yardımcısı Said Kutlu ise Adıyaman Belediyesi olarak her zaman eğitime destek verdiklerini ve bundan sonra da bu desteklerinin süreceğini dile getirdi.Programa, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu ve Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri de katıldı.