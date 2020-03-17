Adıyaman Belediyesi, şehir içi minibüslerde dezenfekte çalışması yaptı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi, şehir içinde hizmet veren özel toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışması yaptı.
17.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:52
Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi,şehir içinde hizmet veren özel toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışması yaptı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adıyaman Belediyesi, şehir içi ulaşımda hizmet veren özel minibüslerdeantibakteriyel temizlik çalışması yaptı.
Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, özellikle son dönemlerdeartan koronavirüs tehdidine karşı alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara aravermeden devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Daha önce belediyemize ait otobüslerdegerçekleştirdiğimiz ve rutin olarak devam ettiğimiz antibakteriyel dezenfekte çalışmalarını bukez özel toplu taşıma araçlarında gerçekleştirdik. Amacımız, toplu taşıma araçlarını kullananhalkımızın hijyenik bir şekilde yolculuk etmelerini sağlamak. Bunun için temizlik işlemleriniprobiyotik malzemelerle yapıyoruz. İnsan sağlığına hiç bir zararı olmayan bu biyolojiktemizlik ile yüzeyde oluşabilecek bakterilerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri minimum seviyeye düşüyor."
Vatandaşlar ve özel minibüs şoförleri de yapılan çalışmalardan duyduklarımemnuniyeti dile getirerek, belediye ekiplerine teşekkür etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adıyaman Belediyesi, şehir içi ulaşımda hizmet veren özel minibüslerdeantibakteriyel temizlik çalışması yaptı.
Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, özellikle son dönemlerdeartan koronavirüs tehdidine karşı alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara aravermeden devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Daha önce belediyemize ait otobüslerdegerçekleştirdiğimiz ve rutin olarak devam ettiğimiz antibakteriyel dezenfekte çalışmalarını bukez özel toplu taşıma araçlarında gerçekleştirdik. Amacımız, toplu taşıma araçlarını kullananhalkımızın hijyenik bir şekilde yolculuk etmelerini sağlamak. Bunun için temizlik işlemleriniprobiyotik malzemelerle yapıyoruz. İnsan sağlığına hiç bir zararı olmayan bu biyolojiktemizlik ile yüzeyde oluşabilecek bakterilerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri minimum seviyeye düşüyor."
Vatandaşlar ve özel minibüs şoförleri de yapılan çalışmalardan duyduklarımemnuniyeti dile getirerek, belediye ekiplerine teşekkür etti.
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Kaynak: AA
Etiketler : Koronavirüs, Adıyaman, Güncel
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