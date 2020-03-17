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Adıyaman Belediyesi, şehir içi minibüslerde dezenfekte çalışması yaptı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi, şehir içinde hizmet veren özel toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışması yaptı.

17.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:52
Adıyaman Belediyesi, şehir içi minibüslerde dezenfekte çalışması yaptı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi,
şehir içinde hizmet veren özel toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adıyaman Belediyesi, şehir içi ulaşımda hizmet veren özel minibüslerde
antibakteriyel temizlik çalışması yaptı.

Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, özellikle son dönemlerde
artan koronavirüs tehdidine karşı alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ara
vermeden devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Daha önce belediyemize ait otobüslerde
gerçekleştirdiğimiz ve rutin olarak devam ettiğimiz antibakteriyel dezenfekte çalışmalarını bu
kez özel toplu taşıma araçlarında gerçekleştirdik. Amacımız, toplu taşıma araçlarını kullanan
halkımızın hijyenik bir şekilde yolculuk etmelerini sağlamak. Bunun için temizlik işlemlerini
probiyotik malzemelerle yapıyoruz. İnsan sağlığına hiç bir zararı olmayan bu biyolojik
temizlik ile yüzeyde oluşabilecek bakterilerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri minimum seviyeye düşüyor."
Vatandaşlar ve özel minibüs şoförleri de yapılan çalışmalardan duydukları
memnuniyeti dile getirerek, belediye ekiplerine teşekkür etti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Adıyaman, Güncel

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