Haberler » Güncel » Adıyaman Belediyesi sosyal tesisleri göz kamaştırıyor - Haber

Adıyaman Belediyesi sosyal tesisleri göz kamaştırıyor

Adıyaman Belediyesi tarafından Altınşehir Mahallesi'ne güzel bir eser daha kazandırıldı.

03.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:44Adıyaman Belediyesi sosyal tesisleri göz kamaştırıyor
Belediyesi tarafından Mahallesi'ne güzel bir eser daha kazandırıldı.

Sosyal projelere ağırlık veren Adıyaman Belediyesi, kentleşmenin en yoğun yaşandığı Altınşehir Mahallesi'nde birbirinden güzel çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Altınşehir Mahallesi'nin kuzey kısmında bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğünün hemen karşısında yapımı tamamlanan tesis öğrencilerden ve halktan yoğun ilgi görüyor. Oldukça ferah ve modern bir yapıya sahip olan sosyal tesisin bölge sakinlerine hayırlı olmasını dileyen yetkililere teşekkür eden mahalle sakinleri ve öğrenciler, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ADIYAMAN

Altınşehir, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:32 Kırklareli minik öğrenciler, işaret dili ile farkındalık yarattı - Haber
17:32 YÖK, üniversitelerde "Engelliler Destek Programı"nı açıyor (2) - Haber
17:32 Aydın'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği - Haber
17:27 Şanlıurfa'da 9 bin işletmede gıda denetimi yapıldı - Haber
17:26 Öğrenciler görme engellerinin yaşadıkları zorlukları test etti - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haber
16:38 Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi - Haber
16:35 Farklı inançlara mensup 50 din görevlisi İBB'de göreve başladı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haberler
16:01 Evini ateşe veren kadın "Şeytanı yakıyorum" dedi - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
14:35 Hollanda'da sosyal medyadan tanıştıkları kızlara cinsel istismarda bulunan 8 kişi gözaltına alındı - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 17:38:19