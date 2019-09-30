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Adıyaman Belediyesi, yoksul öğrencileri unutmadı

Adıyaman Belediyesi bünyesinde sosyal sorumluluk projelerini sürdüren TOGEM'de görevli bayan kuaförler, yeni eğitim-öğretim yılının ilk günlerinde okulları gezerek, yoksul öğrencilerin saç bakımını ve kesimini yaptı.

30.09.2019 14:56Adıyaman Belediyesi, yoksul öğrencileri unutmadı
Adıyaman Belediyesi bünyesinde sosyal sorumluluk projelerini sürdüren TOGEM'de görevli bayan kuaförler, yeni eğitim-öğretim yılının ilk günlerinde okulları gezerek, yoksul öğrencilerin saç bakımını ve kesimini yaptı.

Açtığı kurslarla istihdama kapı aralayan, yaptığı yardımlarla da her kesimden büyük takdir toplayan Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM), yeni eğitim-öğretim yılının ilk günlerinde de sosyal sorumluluk çalışmalarına imza atmaya devam ediyor.

Yeni eğitim sezonunun başlamasıyla birlikte belirlenen okullara gidilerek, TOGEM bünyesinde faaliyetlerini sürdüren kuaförlük kursundaki hocalar tarafından, yoksul öğrencilerin saç bakımının ve kesiminin yapıldığını söyleyen yetkililer, çalışmalarının yıl boyunca rutin olarak devam edeceğini dile getirdi.

Okul yöneticileri ise yaptıkları açıklamada, böyle bir organizasyonu gerçekleştiren Adıyaman Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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