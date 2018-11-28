Adıyaman Belediyesi Yüzleri Güldürüyor

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:54



28 Kasım 2018 Çarşamba 13:54

Adıyaman Belediyesi tarafından oluşturulan 2 ekip, ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, engelli ve yaşlıların evlerine giderek ev temizliği, saç, sakal tıraşı ve kişisel bakımlarını gerçekleştiriyor.Adıyaman Belediyesinde görevli berber İrfan Rençber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adıyaman Belediyesi olarak evde ihtiyaç sahibi bakıma muhtaç, yaşlı ve engellilere hizmet verdiklerini söyledi.Bakıma muhtaç insanların evlerine tek tek gidip saç, sakal ve bakımlarını yaptıklarını ifade eden Rençber, şöyle konuştu:"Şu ana kadar 150 kişiyi evinde ziyaret edip ihtiyaçlarını karşıladık. Bu kişiler arasında ağır hasta, özürlü kişiler de bulunuyor. Bizi gören hastaların yüzleri gülüyor. Çok mutlu oluyorlar. Bazlı yaşlıların evlerine girmeyenler oluyor. Bizim yaptığımız hizmetler karşısında ne yapacaklarını şaşırıyorlar. İki kişilik bir ekibiz. Evleri tespit ettikten sonra gidip evlerinde hem ziyaret edip hem de bakım ihtiyaçlarını karşılıyoruz."Adıyaman Belediyesinde görevli Sibel Sertbaş ise evleri ziyaret ederek saç ve yüz bakımı hizmetleri verdiklerini belirtti.Sertbaş, "Ziyaret ettiğimiz evlere gıda yardımında da bulunuyoruz. Evlerde çok güzel karşılanıyoruz. Gerçekten çok mutlu oluyorlar." dedi.92 yaşındaki Ali Osman Sağlamcan ise verilen hizmetten dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.