Adıyaman Belediyesinde deprem tatbikatı

Adıyaman
Belediyesinde deprem anında tahliye ve yangıntatbikatı gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adıyaman Belediyesi İnsan Kaynakları veEğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, olası acil durumlardafarkındalığı arttırmak adına Adıyaman Belediyesi ana binasında deprem tahliye ve yangıntatbikatı gerçekleştirdi.
Belediye bahçesinde yapılan tatbikatta, belediye personeline deprem anındabinadan tahliye, yangının çıkış sebebi, yangına müdahale, yangın esnasında yapılmasıgerekenler, yangından ve depremden kaçış yöntemleri, yangın merdiveninin kullanım şeklikonularında teknik bilgiler veren İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, daha sonra belediye bahçesindeyaktıkları ateş üzerinde anlattıklarını uygulamalı olarak gösterdi. Deprem
ve yangın konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile koordineli şekilde gerçekleştirilen tatbikata, belediye birim müdürleri ve personel katıldı.